10 Ocak 2021, Pazar
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Hatayspor'un verilmeyen golünde ofsayt kararı doğru mu? Erman Toroğlu değerlendirdi
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Akintola'nın 20. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Hataysporlu oyuncu dokunuyor gibi gözüküyor. Hataysporlu oyuncu dokunduğu an ofsayt oluyor, beyazlı oyuncudan gelse değil" ifadelerini kullandı.
10.01.2021
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