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Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray derbisi öncesi konsantrasyon kaybı olabilir"

Beşiktaş bu akşam Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. A Spor yorumcusu Turgay Demir, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Demir, "Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta konsantrasyon kaybı olabilir" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
13.01.2021
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