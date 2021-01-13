Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray derbisi öncesi konsantrasyon kaybı olabilir"

Beşiktaş bu akşam Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. A Spor yorumcusu Turgay Demir, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Demir, "Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta konsantrasyon kaybı olabilir" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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