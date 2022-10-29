Beşiktaş Kulübü'nden Atatürk hologramlı muhteşem kutlama!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Beşiktaş Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte tüyleri diken diken eden anlar yaşandı. Kutlamalar kapsamında, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nu okuduğu hologram yansıtıldı. Vodafone Park'ın Dolmabahçe Sarayı'na tarafına bakan terasta düzenlenen etkinliğe 50 bine yakın Beşiktaş taraftarı ve vatandaş katıldı. 19.03'te başlayan kutlamalarda konserler de organize edildi. Kutlamalarla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı, Ata'mızın evinde, mabedimizde; bizzat Ata'mızın 10. Yıl Nutku'nu okumasıyla kutlamaktan büyük onur ve gurur duyduk." dedi.
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