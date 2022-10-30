BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli için flaş sözler! "Şenol Güneş parlatabilir"
A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Dele Alli'ye ilişkin konuşan Şahinoğlu, "Yıldız olmanız performans vermedikten sonra sizi kurtarmaz. Şenol Güneş'in böyle dip yapmış performansları zirveye çıkardığını çok gördük. Sönük yıldızları da yeniden parlatabilir Şenol Güneş" ifadelerini kullandı.
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