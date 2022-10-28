BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli yorumu! "Yüzde 50'si..."
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş için imza töreni düzenledi. Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlıların sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (BJK spor haberi)
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