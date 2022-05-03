BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'e övgü dolu sözler! "Fenerbahçe derbisinde..."
Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak. Zorlu derbi öncesinde Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in derbi planı merak konusu. A Spor yorumcusu Güven Taner, Ismael hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Taner, "Fenerbahçe derbisinde Alex Teixeira gibi bir deneyimle mi oynamak lazım yoksa Emirhan İlkhan gibi yeni yetişen bir çocukla mı? Serdar Saatçı ve Emirhan'ı böyle bir dönemde oynattığı için Valerien Ismael'e olumlu not veriyorum. Fenerbahçe karşısında ne yapacağını merak ediyorum. Ayrıca Fenerbahçe maçında istediğini alırsa gelecek sezonun kadrosu Ismael'in görüşüne göre oluşturulur." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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