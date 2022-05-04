Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi flaş eleştiri! "Girdiği pozisyonların..."
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta gözler eksik oyuncuların yerine kiimin oynayacağı merak ediliyor. Derbi öncesi son detayları A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Alpaslan, "Beşiktaş'ta önemli eksikler var. Ancak Beşiktaş için en önemli isim Batshuayi olur sezon boyunca girdiği pozisyonların çeyreğini atsaydı farklı şeyler konuşulurdu." dedi.
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