BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın derbi planı! Arka üçlü...
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu derbide siyah beyazlı ekibin defans hattı belirsizliğini koruyor. Kayserispor deplasmanın da gördüğü 2 sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşen Montero, derbide forma giyemeyecek. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Kartal'ın geri üçlüsü hakkında bilgi verdi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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