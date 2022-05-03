BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ümit Aktan: Valerien Ismael'in çok büyük kozu var
Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Siyah-beyazlılarda yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Ümit Aktan değerlendirdi. Aktan, "Valerien Ismael'in kucağın büyük bir koz var. O da takıma bir oyuncu dahil etmeden tamamen eldeki oyuncuları farklı pozisyonlarda deneyerek bir şeyler üretmek istiyor. " dedi.
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