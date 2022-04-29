BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'a resmi teklif! İşte teklifin detayları...
Beşiktaş haberleri: Siyah-beyazlıların milli sol beki Rıdvan Yılmaz için transfer teklifi yapıldı. İtalya Serie A ekibi Torino, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a 4+1 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 paylık bir teklifte bulundu. A Spor Muhabiri Sercan Dikme, Rıdvan Yılmaz konusunda yaşanan son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...
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