28 Kasım 2021, Pazar
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'ın değişikliklerine sert eleştiri! "Neuer bile..."
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş GZT Giresunspor'u konuk etti. Evinde 4-0 kaybeden kara kartal, kazanmayı unuttu. Bu maçta diziliş değişikliğine giden Teknik Direktör Sergen Yalçın, maça 4-4-2 ile çıktı. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, diziliş değişikliğini değerlendirdi. Alpaslan, "Hocalarımız bu sezon çok fazla dizilişlerde değişiklik yapıyorlar. Manuel Neuer bile gazozuna yapılan maçta kaleyi koruyor. Sakatlık ve cezalı oyuncu olmadığı sürece kaleci ve stoperler değişmeyecek mevkilerdir. İyidir, kötüdür ama Welinton geçen sezon çok fazla süre aldı. O devam etmeli. Eğer oyuncuyu değiştireceksen 1-2 gömlek üstünü bulup getireceksin." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
28.11.2021
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