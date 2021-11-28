BEŞİKTAŞ HABERLERİ - O isimden çarpıcı Terim-Yalçın kıyaslaması! "Aradaki fark..."

Beşiktaş'ta gündem Sergen Yalçın. Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'a karşı 4-0 kaybedilen maçtan sonra istifa sinyalini veren Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Sergen Yalçın'ı Fatih Terim'in Galatasaray ile geçirdiği dönemlerle kıyasladı ve aradaki farkı açıkladı. Korkmaz, "Terim'in istifasını Faruk Süren kabul etmemişti ama puan farkı bu kadar değildi. Faruk Süren Terim'in istifasını kabul etmemesinden sonra başarı geldi. Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın'ın başını kaldırıp tekrar motive etmesi gerekiyor. Yapılacak toplantıda bunu deneyecek Başkan Çebi." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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