BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş taraftarlarından oyunculara sitem! "Can ve Rosier..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'a karşı kendi sahasında 4-0 mağlup oldu. Beşiktaş taraftarı skor ve oyundan sonra oyuncuları ıslıklamaya başladı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, konu ile ilgili konuştu. Şahinoğlu,"Beşiktaş'ta Can Bozdoğan ve Valentin Rosier dışında herkes taraftardan tepki gördü. Geçen sezonun yıldızı Josef De Souza bile tepkilerden nasibini aldı. Oyuncuların Can ve Rosier neden ıslıklanmadı da biz ıslıklandık demeleri gerekiyor çünkü Rosier maçın sonuna kadar mücadele etti. Bazı oyuncular maçın son 20 dakikası koşmadı bile. Buna da bakılması gerekiyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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