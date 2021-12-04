BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'a şok ifadeler! "Beşiktaş'ın çocuğu olmasaydı..."

Beşiktaş'ta galibiyet unutuldu. Sezona formsuz bir şekilde devam eden siyah beyazlık ekipte Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılması kısa bir süredir gündemde. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, konu ile ilgili açıklama yaptı. Çorlu," Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın çocuğu olmamış olsaydı kaç kez gitmişti? Başka biri olsaydı bu kadroyu nasıl bu hale getirdi diye sorabilirlerdi." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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