07 Aralık 2021, Salı
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sorunu böyle nitelendirdi! "Sergen Yalçın'ın işi kolay olmayacak"
Geçtiğimiz sezonun çifte şampiyonu Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar buna karşın UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı. Beşiktaş'taki son durumu A Spor yorumcusu Ümit Aktan değerlendirdi. Aktan, "Devre arasında yeni transferler yüklemek, maddi ve manevi yönden sıkıntı oluşturacaktır. Sergen Yalçın'ın işi kolay olmayacaktır. Mevcut kadroyla da buradan daha öteye gidebilmesi pek mümkün görünmüyor. Beşiktaş'ı sıkıntılı bir ikinci yarı bekliyor." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
07.12.2021
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