BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'a sert eleştiri! "Tercihleri problemli"

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa maçından 1 puanla ayrıldı. İlk yarısını iyi oynadığı maçta 2 puan bırakan siyah beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın tercihleri eleştiri yağmuruna tutuldu. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Yalçın'ı eleştiren isimlerden birisi oldu. Şahinoğlu, "Bu sonuca Sergen hocanın tercihleri etkili oldu. Yedek kulübesinden bu sezon performans alamıyor. Eğer bunu yapamıyorsanız tercihlerde problem olabilir. Sergen hoca sağ kanadı savunmak için Ghezzal'ı oyundan çıkartıp Mehmet Topal'ı sahaya sürüyor ama siz Mehmet Topal'ı sahaya aldığınızda, takıma geri çekilin demek istiyorsunuz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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