Gürcan Bilgiç'ten sert eleştiri! "Büyük takımın küçük hocası"

A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Spor Ajansı programında Beşiktaş ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Bilgiç, "Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi performansıyla büyük takımın küçük hocasıdır. Beşiktaş, oynadığı 6 maçta beraberliğe yakın dahi oynamadı" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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