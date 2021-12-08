08 Aralık 2021, Çarşamba
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Gürcan Bilgiç'ten sert eleştiri! "Büyük takımın küçük hocası"
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Spor Ajansı programında Beşiktaş ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Bilgiç, "Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi performansıyla büyük takımın küçük hocasıdır. Beşiktaş, oynadığı 6 maçta beraberliğe yakın dahi oynamadı" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
08.12.2021
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