BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Skandal karar! Beşiktaş'ın aleyhine penaltı...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında temsilcimiz Beşiktaş, Borussia Dortmund deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. İlk yarının 43. dakikasında Fransız hakem François Letexier skandal bir karara imza attı. Beşiktaş'ın stoperi Welinton ile Borussia Dortmund'un orta sahası Mahmoud Dahoud arasında geçen pozisyona penaltı düdüğü çaldı. Fransız hakem devamında Welinton'a kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kartın iptali için VAR'a çağrılan hakem, kartı iptal etmedi. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, penaltıyı yorumladı. Keskin, "Welinton bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir ara eli Dahoud'un sırtına geliyor. Dahoud onu hissettiğinde sol ayağını basıp kendisini attı ve hakem rahat bir şekilde çaldı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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