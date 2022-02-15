BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'nin tercihine flaş sözler! "Hata yaptı"
Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Beşiktaş sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Önder Karaveli ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle tartışıldı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Karaveli'yi bu sözlerle eleştirdi. Karaveli, "Neden Güven Yalçın değil de Emirhan İlkhan'ı tercih ettiğini sordum Önder hocaya. İkisi arasında kararsızlık yaşadıklarını ve topu tutmak için Emirhan'ı tercih ettiklerini söyledi. Güven yerine Emirhan'ı tercih etmesi yanlıştı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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