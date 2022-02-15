BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na övgü dolu sözler! "Sıfır hata"
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanında 1-1 berabere kalırken genç kalecisi Ersin Destanoğlu yine performansı ile göz doldurdu. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci genç file bekçisini o detay ile övdü. Kelleci, "Ersin'in en büyük kıymet harbiseyi zamanlaması. Büyük takım kalecisi olacaksanız zamanlamanız iyi olacak. Ersin neredeyse sıfır zamanlama hatası ile oynuyor. Eski tabirle libero gibi çıkıyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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