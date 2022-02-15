BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta sakatlık krizi! İşte Rıdvan ve Kerem'de son durum...
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına çıktı. Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz ve Kerem Kalafat maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan isimler oldu. 2 oyuncunun son durumunu A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu açıkladı. Şahinoğlu, "Çok ciddi görünmüyor. Ağrıları oldu ama gelecek maçta sahada olabilirler. Ghezzal ve Alex Teixeira'da da olmuştu bunlar. Ağrıdan kaynaklı oyundan çıktı bu isimler." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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