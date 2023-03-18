BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Omar Colley'in müdahalesinde penaltı var mı? Erman Toroğlu yorumladı!
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Misafir takım cephesi maçın 75. dakikasında penaltı bekledi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Burda bir temas var. Fakat Mert topa gelirken temas ediyor. İstanbulsporlu oyuncu da pozisyonu kaybediyor. Bundan sonra yapacağı tek bir şey var. Kendini bırakıyor. Halbuki Colley'e yaslansa penaltıyı da alacak Mert'i de taca çıkartacak. Colley sana lokum gibi pozisyon hazırlıyor. Omzunu yasla ve ayağını koy. Kaleci taca çıkacak ve sen de topla gideceksin. Ya da penaltı olacak. Öyle penaltı olmaz. Yedirememişsin." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri
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