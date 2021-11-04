BEŞİKTAŞ HABERLERİ - O isimden kritik Sporting-Beşiktaş maçı değerlendirmesi! "Penaltıdan sonra..."

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Sporting'e karşı deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Grubuna puansız bir şekilde devam eden siyah beyazlı ekibin üçüncülük ihtimali de zora girdi. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, Sporting-Beşiktaş maçını değerlendirdi. Özkök, "Ajax maçına benzer bir karşılaşma bekliyordum. Penaltı öncesi, penaltı sonrası bir maç oldu. Beşiktaş dirençli bir şekilde oynadı. Rakibinin üstüne gitti. Larin'in kaçırdığı net bir pozisyon vardı. Penaltı golünden sonra maç Beşiktaş için bitti." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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