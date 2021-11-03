BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaşlı iki isme flaş sözler! "Pas ritmini..."

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş'ta bazı isimlerin performansları göze çarpıyor. Geçtiğimiz sezon Aboubakar'ın yokluğunda santrafor oynayan Gökhan Töre, şampiyonluk için büyük katkıda bulunmuştu. Bu sezon ise beklenen performansın altında kaldı. Güven Yalçın'ın da inişli çıkıştı performansı, kafalara soru işareti getiriyor. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, iki oyuncu için flaş sözler söyledi. Kelleci, "Pas ritmini bozan oyuncular var. Mesela Gökhan Töre oyuna girerken Beşiktaş pas yaptığında top Gökhan Töre'ye geliyor ve orada takılıyor. Sergen Yalçın ise saha kenarında ne oluyoruz diye ve daha da sinirleniyor. Beşiktaş'ın oyununda bahsettiği oyun ritmi bozuluyor. Güven Yalçın'da da böyle bir durum var. Beşiktaş'ın oyununda tek başına bir şey yapacak son 30 yılda 1 isim vardı. O isim Sergen Yalçın. Güven ve Gökhan, Sergen Yalçın'ın rolüne bürünmeye çalışıyorlar." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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