BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın Sporting maçı sonrasında soruları yanıtladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Sporting deplasmanından eli boş döndü. Portekiz'de oynanan maçı 4-0 kaybeden siyah beyazlı ekip grupta henüz puanla tanışamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu basın toplantısında sorulara yanıt verdi. Yalçın, "Üzgünüz tabii. Oyuncuların da moral ve motivasyonu kayboluyor böyle maçlardan sonra. Şimdi 3 gün sonra önemli bir maçımız var, geri dönüşler kolay olmuyor ama en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Bu sonucun Trabzonspor maçına yansımaması için her şeyi yapacağız." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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