BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic Barcelona'ya dönecek mi? İşte son gelişmeler

Son dakika Beşiktaş haberleri: A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Şahinoğlu, sezon başında Barcelona'dan kiralanan ve Katalan ekibinin başına getirilen Xavi'nin ocak ayında takıma geri çağıracağı konuşulan Miralem Pjanic ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. (BJK spor haberi)

ABONE OL