BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fabrice N'Sakala yine tepki çekti! Ljajic ve Lens...

Beşiktaş'ta kadro bırakılan Fabirce N'Sakala'nın sosyal medya paylaşımı yine tepki çekti. Videolu paylaşımda bulunan deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı. Nevzat Demir Tesisleri'nde çekilen videoda N'Sakala ile birlikte kadro kalan olan Adem Ljajic'in bacak bacak üstüne atmış elinde telefonla görüşmesi çok konuşuldu. N'Sakala çektiği videoda, "Çok fazla mesaj gönderiyorsunuz. Adem burada, Adem selam ver. Lens de burada. Biz buradayız, çalışıyoruz. Hala fitiz, merak etmeyin." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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