BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kritik toplantı sona erdi! Sergen Yalçın devam edecek mi?

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, başkan AHmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın arasında gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Değerlendirme toplantısı yaptık. Başarısızlığın nedenleri nedir? Bunu tersine çevirmek için neler yapabiliriz? Hocamız neler yapacak? Bunları konuştuk. Hocamız, kendine ve takıma inancı olduğunu söyledi. Başkanımız da hocaya ve takıma inanıyor." dedi. (BJK spor haberleri)

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