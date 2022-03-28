BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Michy Batshuayi eleştirisi! "Akıl alır gibi değil"
Milli ara nedeniyle liglerde ara verilirken, Beşiktaş'ta Michy Batshuayi ülkesinin İrlanda ile oynadığı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi ve bu mücadelede 1 de gol kaydetti. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Belçikalı yıldızın siyah-beyazlılardaki performansını da değerlendirdi. Karaman, "Batshuayi 'Öz güven sorunu yaşıyorum' ifadesi kullandı. Beşiktaş'ın kadrosunda spor psikologu bulunmadığı için oyuncu tırnak içerisinde kendisini tedavi ettiremiyor. Siz kadronuzda psikolojik performans antrenörü istihdam etmiyorsunuz. Bu akıl alır gibi değil." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:52
Beşiktaş'a Batshuayi eleştirisi! 28 Mart 2022 | 12:00
01:51
Dikkat çeken Valerien sözleri: 3'lü savunma fikri korkutucu geliyor 28 Mart 2022 | 12:00
01:28
Ismael'e Yalçın benzetmesi! 27 Mart 2022 | 12:00
01:41
Kartal kalacak mı? 27 Mart 2022 | 12:00
00:57
3 büyüklere sert sözler! 27 Mart 2022 | 12:00
14:20
Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi! Josef ve Pjanic... 26 Mart 2022 | 12:00
01:52
Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş'ta sistem değişecek mi? 26 Mart 2022 | 12:00
47:03
Valerien Ismael resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri 25 Mart 2022 | 12:00