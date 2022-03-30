Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Trabzonspor maçı sözleri! "Kendimizi çok şartlandırdık"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesinde açıklamalarda bulundu. Çebi, siyah beyazlıların Trabzonspor maçıyla ilgili olarak, “Önemli bir maç. Biz o maçı almak zorundayız. Çok şartlandırdık, çok istiyoruz. Evet Trabzonspor iyi takım ama Beşiktaş’ın da çok iyi bir takım olduğunu herkes biliyordur" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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