11 Kasım 2021, Perşembe

A SPOR WEBTV

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da milli ara dönüşü flaş ilk 11 kararı! Domagoj Vida ve Alex Teixeira...

Süper Lig'de bu sezon geçtiğimiz sezonun aksine istenen başarıyı yakalayamayan Beşiktaş, son olarak evinde Trabzonspor'a mağlup olmuştu. Milli ara sebebiyle lige verilen arada, siyah beyazlılarda flaş bir karar alındı. Kararı canlı yayında aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Beşiktaş'ta milli ara dönüşü radikal değişiklikler olacak. Süper Lig'de oynanacak olan Alanyaspor maçında Vida ve Teixeira yedek kulübesinde olacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
10.11.2021
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