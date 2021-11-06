07 Kasım 2021, Pazar
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Beşiktaş Trabzonspor maçının ardından Emre Kocadağ: Bu hakemlerle bu kadar...
Beşiktaş'ın Trabzonspor'a evinde 2-1 kaybettiği maçın ardından siyah-beyazlıların Asbaşkanı Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Pozisyonlar var, penaltı pozisyonları var. 8 yıldır yöneticilik yapıyorum. Futbol takımından sorumlu olarak birçok şeyin içerisinde olduk. Biz hakemlerin bu sene başladığından beri vücut dillerinden, yapmak istediklerini görüyoruz. Bir şekilde Beşiktaş’ın önünü kesmek için bir şeyler yapıldığını görebiliyoruz. Bizim de iyi oyunu daha fazla oynamamız lazım. Bu bir bahane olmayacak. Hakemler de bir şekilde kendilerini geliştirecek diye umuyorum." dedi.
06.11.2021
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