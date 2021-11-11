BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta disiplinsizlik baş gösterdi! "Oyuncular Sergen Yalçın'ı dinlemiyor"

Beşiktaş'ta gözler milli arada. Sezona iyi başlamasına rağmen devamını getiremeyen Beşiktaş'ta disiplinsizlikler baş gösterdi. Sergen Yalçın milli arada oyuncularla bu konu hakkında görüşmeler yapıyor. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, takımın son durumunu aktardı. Şahinoğlu, "Beşiktaş ilk 5 haftaya iyi başladı ama Borussia Dortmund maçından sonra takım demoralize oldu. Oyuncular her maçta eleştiriliyor ve kahraman olmaya çalışıyorlar. Larin üst üste goller attı ve kendisini eleştirilerden kurtardı. Diğer oyuncular da bunu yapmaya çalışıyor. Trabzonspor maçının son dakikalarında Sergen hoca oyunculara çıkmayın dedi ama oyuncular hocayı dinlemedi ve takımda disiplinsizlikler başladı. Sergen hoca milli arada bu konunun üzerinde duruyor. Çok sert uyarıların olduğu bir dönem." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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