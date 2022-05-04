BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal'da Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşen Valentin Rosier'e para cezası!
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu derbi öncesinde birçok eksiği bulunan siyah beyazlılarda, Valentin Rosier ile ilgili flaş bir karar alındı. Yıldız oyuncuyla toplantı yapan Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı, disiplin talimatnamesi gereğince Fransız oyuncuya 10 bin Euro para cezası verdi.
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