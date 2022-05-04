Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Vida şoku!
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Domagoj Vida gelişmesi yaşandı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta Domagoj Vida babasının rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a gidecek ve derbide forma giyemeyecek. " dedi.
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