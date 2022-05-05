BEŞİKTAŞ HABERLERİ - "Derbide mazeret..."
Süper Lig'de 36. haftada oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi detayları A Spor yorumcusu Ahmet Akcan değerlendirdi. Akcan, "Beşiktaş'ta önemli eksiklikler var ama mazeret etmeden sahada büyüklüğüne yakışır bir performans sergilemeli." dedi.
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