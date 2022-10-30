BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kaleyi Mert Günok mu devralıyor? Canlı yayında o detayı açıkladı
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Beşiktaş'taki gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Akcan, "Mert Günok tercihi sürpriz olmaz. Mert'in kalitesini hepimiz biliyoruz. Ersin Destanoğlu son dönemde beklentilerin altında kaldı. Mert'in Beşiktaş'ın 1 numarası olması çok doğal bir gelişme olabilir" ifadelerini kullandı.
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