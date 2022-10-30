Zeki Uzundurukan: Beşiktaş büyük ihtimalle Nwakaeme'yi transfer edecek
Son dakika Beşiktaş haberleri: Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Şenol Güneş, Nwakaeme'nin ismini vererek 'Durumunu takip edelim' dedi. Beşiktaş büyük ihtimalle ocak ayında Nwakaeme'yi transfer edecek." ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)
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