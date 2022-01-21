BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan Pjanic sözleri! "Kim bu diye sorarım"
Süper Lig'de 23. haftada Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Pjanic için A Spor yorumcusu Hıncal Uluç'tan çarpıcı sözler geldi. Uluç, "Kapıdan içeri Pjanic gelse kim bu diye sorarım? ifadelerinde bulundu. (BJK spor haberleri)
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