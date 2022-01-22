BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'den flaş karar! O isim 11'e dönüyor
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli sistem değişikliğine gidiyor. Gol yollarında girdiği pozisyonlardan verim alamayan Karaveli, Yeni Malatyaspor karşısında takımın saha içi düzenini değiştirerek Batshuayi'den alacağı verimi arttırmayı düşünüyor. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Karaveli'nin planını açıkladı. Şahinoğlu, "Batshuayi son maçlarda gol atsa da kaçırdıkları ile gündemde. Batshuayi'yi destekleyecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuldu. Çaykur Rizespor maçında Güven Yalçın ile oynamıştı ancak son vuruşlarda çok etkisizdi. Batshuayi yanında birisi olduğu zaman etkili oynamaya başladı. Ondan dolayı Beşiktaş sahaya 4-4-2 ile çıkacak. Alex Teixeira, Batshuayi'nin yanında oynayacak. Sürpriz olan da bu. Uzun zamandır İlk 11'de görmüyorduk." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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