BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Emre Kocadağ Malatyaspor maçı öncesi konuştu! "Hava şartları..."
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hava şartları sebebiyle ertelenmişti. Malatya'ya ulaşan siyah beyazlı ekipte Asbaşkan Emre Kocadağ, A Spor muhabiri Sercan Dikme'ye konuştu. Kocadağ, "Hava şartlarını sert bekliyorduk ama biraz dindi kar. Yarın iyi bir saatte oynayacağız maçımızı. Umarız hava şartları kötü olmaz ve sakatlık yaşamayız. | dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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