BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan Beşiktaş ve Şenol Güneş sözleri! "Gelecek sezon..."
Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş önce Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Kara Kartal ardından Önder Karaveli'yi takımın başına getirdi. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç gelecek sezon Beşiktaş'ın başında Şenol Güneş olacak dedi. Uluç, "Ahmet Nur Çebi kimseyi kandırmasın. Beşiktaş'a Şenol Güneş gelecek. Bunu önlemenin tek yolu bana inat yapıp getirmemek olur." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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