Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin hakkında övgü dolu sözler! "Ersin gibi olabilir"
A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, canlı yayında Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin hakkında konuştu. Şahinoğlu, "Beşiktaş yönetimi de hocaları da Emre Bilgin'i potansiyel açısından ayrı tutuyorlar. Ersin Destanoğlu gibi bir hikayesi olabilir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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