BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaşlı yıldız için flaş sözler! "Ona acıdım"
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadyumu'nda konuk olduğu Galatasaray'a dev derbide 2-1 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Kemal Belgin, Beşiktaşlı Ghezzal hakkında flaş cümleler kurdu. Belgin, "Ben bu maçta en çok Rachid Ghezzal'a acıdım. Arkandaki 3 oyuncu ve yanındaki 2 oyuncu hikaye-i osmaniye." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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