BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Flaş sözler! "Önder Karaveli'nin yeri Norveç Ligi"
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Türkiye'de herkesin gücü Önder Karaveli'ye yetiyor. Birçok hocadan korkanlar açlığını Önder hoca üzerinde gideriyor. Bu ülkede efendi olmak suçmuş demek ki. Gaddar olacaksın, maganda olacaksın, bağıracaksın. Önder hocanın yeri Norveç Ligi!" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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