BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaşlı isme şok sözler! "Kabul edilemez"
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş'ta gelecek sezonun teknik direktörü aranıyor. Birçok isim ile görüşen sportif direktör Ceyhun Kazancı, bir dönem Estoril'in Teknik Direktör'ü Bruno Pinheiro'yu gündemine almıştı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Ceyhun Kazancı'yı eleştirdi. Çorlu, "Bu işi sadece Ceyhun Kazancı'ya bırakmam. Çünkü Sergen Yalçın'ın görevine son verildikten sonra Kazancı, Bruno Pinheiro'yu getirmek istedi ama getiremedi. Portekizli teknik direktörün Beşiktaş'ı kabul etmemesi kabul edilemez." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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