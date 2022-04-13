BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Flaş Sörloth yorumu! "Ismael'in listesinde olduğunu düşünmüyorum"
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Taner Karaman değerlendirdi. Karaman, "Beşiktaş'ta Sörloth ismi Valerien Ismael'in yönetime verdiği listede olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş'ta B planı mutlaka vardır." dedi.
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