BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Abdülkerim Bardakçı sesleri! İşte o teklif
Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı gözüne kestirdi. Türk rotasyonu için bu transferi gerçekleştirmek isteyen siyah beyazlı kulüp Konyaspor ile görüşmelere başlayacak. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş, Konyaspor'a 2 milyon euro civarında bir teklif sunacak. Konyaspor teklifi kabul ederse Abdülkerim, İstanbul'a gelmek için elinden gelen özveriyi sağlayacak." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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