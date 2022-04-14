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Beşiktaşlı futbolcu Montero trafik kazası geçirdi! İşte son durumu

Beykoz'da Beşiktaşlı futbolcu Montero trafik kazası yaptı. Olay Beykoz Acarkent'te saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İspanyol futbolcunun son durumuyla ilgili bilgileri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar...

14 Nisan 2022 | 13:05
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