Beşiktaşlı futbolcu Montero trafik kazası geçirdi! İşte son durumu
Beykoz'da Beşiktaşlı futbolcu Montero trafik kazası yaptı. Olay Beykoz Acarkent'te saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İspanyol futbolcunun son durumuyla ilgili bilgileri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar...
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