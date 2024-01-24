BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! "2 oyuncu..."
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası siyah-beyazlıların yöneticisi Feyyaz Uçar, transferler konusunda açıklamalarda bulundu. Uçar, "Sözleşmesinden kurtulmak zorunda olduğumuz oyunculardan dolayı transfer gecikti. İki tane oyuncuyla ilgili sıcak temas yapıldı." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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